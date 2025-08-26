BlackDuckrwa (BD/SOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00197733$ 0.00197733 $ 0.00197733 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.23% שינוי מחיר (1D) -17.20% שינוי מחיר (7D) -38.78% שינוי מחיר (7D) -38.78%

BlackDuckrwa (BD/SOL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BD/SOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BD/SOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00197733, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BD/SOL השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -17.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlackDuckrwa (BD/SOL) מידע שוק

שווי שוק $ 436.19K$ 436.19K $ 436.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 436.19K$ 436.19K $ 436.19K אספקת מחזור 990.20M 990.20M 990.20M אספקה כוללת 990,197,521.4513357 990,197,521.4513357 990,197,521.4513357

שווי השוק הנוכחי של BlackDuckrwa הוא $ 436.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BD/SOL הוא 990.20M, עם היצע כולל של 990197521.4513357. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 436.19K.