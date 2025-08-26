Black Lemon AI (LEMON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.08065$ 0.08065 $ 0.08065 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.11% שינוי מחיר (1D) +0.13% שינוי מחיר (7D) +18.09% שינוי מחיר (7D) +18.09%

Black Lemon AI (LEMON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LEMON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEMONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08065, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEMON השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, +0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Black Lemon AI (LEMON) מידע שוק

שווי שוק $ 4.03K$ 4.03K $ 4.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.03K$ 4.03K $ 4.03K אספקת מחזור 6.41M 6.41M 6.41M אספקה כוללת 6,414,418.218045709 6,414,418.218045709 6,414,418.218045709

שווי השוק הנוכחי של Black Lemon AI הוא $ 4.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEMON הוא 6.41M, עם היצע כולל של 6414418.218045709. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.03K.