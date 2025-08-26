עוד על LEMON

Black Lemon AI סֵמֶל

Black Lemon AI מחיר (LEMON)

לא רשום

1 LEMON ל USDמחיר חי:

$0.00062893
$0.00062893$0.00062893
+0.10%1D
Black Lemon AI (LEMON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:29:08 (UTC+8)

Black Lemon AI (LEMON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.08065
$ 0.08065$ 0.08065

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+0.13%

+18.09%

+18.09%

Black Lemon AI (LEMON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LEMON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEMONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08065, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEMON השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, +0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Black Lemon AI (LEMON) מידע שוק

$ 4.03K
$ 4.03K$ 4.03K

--
----

$ 4.03K
$ 4.03K$ 4.03K

6.41M
6.41M 6.41M

6,414,418.218045709
6,414,418.218045709 6,414,418.218045709

שווי השוק הנוכחי של Black Lemon AI הוא $ 4.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEMON הוא 6.41M, עם היצע כולל של 6414418.218045709. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.03K.

Black Lemon AI (LEMON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Black Lemon AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlack Lemon AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlack Lemon AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Black Lemon AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.13%
30 ימים$ 0+14.66%
60 ימים$ 0+53.53%
90 ימים$ 0--

מה זהBlack Lemon AI (LEMON)

At Black Lemon, we believe in transforming the decentralized finance (DeFi) landscape through cutting-edge technology. Our mission is to empower liquidity providers with advanced AI-driven tools that enhance Automated Market Making (AMM) strategies, optimize performance, and reduce risks. Our state-of-the-art AI algorithms analyze vast datasets to forecast price movements and market trends. By leveraging machine learning, we help liquidity providers make informed decisions about when and where to allocate their assets.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Black Lemon AI (LEMON) משאב

האתר הרשמי

Black Lemon AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Black Lemon AI (LEMON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Black Lemon AI (LEMON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Black Lemon AI.

בדוק את Black Lemon AI תחזית המחיר עכשיו‏!

LEMON למטבעות מקומיים

Black Lemon AI (LEMON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Black Lemon AI (LEMON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LEMON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Black Lemon AI (LEMON)

כמה שווה Black Lemon AI (LEMON) היום?
החי LEMONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LEMON ל USD?
המחיר הנוכחי של LEMON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Black Lemon AI?
שווי השוק של LEMON הוא $ 4.03K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LEMON?
ההיצע במחזור של LEMON הוא 6.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LEMON?
‏‏LEMON השיג מחיר שיא (ATH) של 0.08065 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LEMON?
LEMON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LEMON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LEMON הוא -- USD.
האם LEMON יעלה השנה?
LEMON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LEMON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:29:08 (UTC+8)

Black Lemon AI (LEMON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.