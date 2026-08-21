Black Currency מחיר היום

מחיר Black Currency (BC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BC ל USD הוא $ 0 לכל BC.

Black Currency כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,957, עם היצע במחזור של 1.00B BC. ב‑24 השעות האחרונות, BC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BC נע ב +1.26% בשעה האחרונה ו +11.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Black Currency (BC) מידע שוק

שווי שוק $ 20.96K$ 20.96K $ 20.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.96K$ 20.96K $ 20.96K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Black Currency הוא $ 20.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.96K.