BizAuto מחיר היום

מחיר BizAuto (BIZA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00017726, עם שינוי של 5.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BIZA ל USD הוא $ 0.00017726 לכל BIZA.

BizAuto כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 583,221, עם היצע במחזור של 3.29B BIZA. ב‑24 השעות האחרונות, BIZA סחר בין $ 0.0001748 (נמוך) ל $ 0.00020527 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0324594, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002802.

ביצועים לטווח קצר, BIZA נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו -1.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BizAuto (BIZA) מידע שוק

שווי שוק $ 583.22K$ 583.22K $ 583.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 673.61K$ 673.61K $ 673.61K אספקת מחזור 3.29B 3.29B 3.29B אספקה כוללת 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

