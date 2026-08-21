BitVault Signal מחיר היום

מחיר BitVault Signal ($BV7X) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 36.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $BV7X ל USD הוא $ 0 לכל $BV7X.

BitVault Signal כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 628,200, עם היצע במחזור של 100.00B $BV7X. ב‑24 השעות האחרונות, $BV7X סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $BV7X נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו +68.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BitVault Signal ($BV7X) מידע שוק

שווי שוק $ 628.20K$ 628.20K $ 628.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 628.20K$ 628.20K $ 628.20K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BitVault Signal הוא $ 628.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $BV7X הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 628.20K.