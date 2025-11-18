Bitty Baby מחיר היום

מחיר Bitty Baby (BITBABY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BITBABY ל USD הוא -- לכל BITBABY.

Bitty Baby כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,549.78, עם היצע במחזור של 999.92M BITBABY. ב‑24 השעות האחרונות, BITBABY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BITBABY נע ב +0.57% בשעה האחרונה ו -1.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bitty Baby (BITBABY) מידע שוק

שווי שוק $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,923,435.212336 999,923,435.212336 999,923,435.212336

