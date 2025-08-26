Bitspawn (SPWN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.073725$ 0.073725 $ 0.073725 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -24.33% שינוי מחיר (7D) +53.55% שינוי מחיר (7D) +53.55%

Bitspawn (SPWN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPWN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPWNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.073725, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPWN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -24.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+53.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitspawn (SPWN) מידע שוק

שווי שוק $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.80K$ 29.80K $ 29.80K אספקת מחזור 718.64M 718.64M 718.64M אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitspawn הוא $ 10.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPWN הוא 718.64M, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.80K.