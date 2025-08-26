Bitrue Coin (BTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03639961 $ 0.03639961 $ 0.03639961 24 שעות נמוך $ 0.03804156 $ 0.03804156 $ 0.03804156 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03639961$ 0.03639961 $ 0.03639961 גבוה 24 שעות $ 0.03804156$ 0.03804156 $ 0.03804156 שיא כל הזמנים $ 0.594476$ 0.594476 $ 0.594476 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01420728$ 0.01420728 $ 0.01420728 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.80% שינוי מחיר (1D) -0.54% שינוי מחיר (7D) +4.66% שינוי מחיר (7D) +4.66%

Bitrue Coin (BTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03769873. במהלך 24 השעות האחרונות, BTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03639961 לבין שיא של $ 0.03804156, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.594476, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01420728.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTR השתנה ב +1.80% במהלך השעה האחרונה, -0.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitrue Coin (BTR) מידע שוק

שווי שוק $ 12.96M$ 12.96M $ 12.96M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.10M$ 30.10M $ 30.10M אספקת מחזור 344.92M 344.92M 344.92M אספקה כוללת 801,307,097.0 801,307,097.0 801,307,097.0

שווי השוק הנוכחי של Bitrue Coin הוא $ 12.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTR הוא 344.92M, עם היצע כולל של 801307097.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.10M.