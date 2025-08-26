עוד על BTR

Bitrue Coin סֵמֶל

Bitrue Coin מחיר (BTR)

לא רשום

1 BTR ל USDמחיר חי:

$0.0375867
$0.0375867
-0.80%1D
USD
Bitrue Coin (BTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:01:49 (UTC+8)

Bitrue Coin (BTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03639961
$ 0.03639961
24 שעות נמוך
$ 0.03804156
$ 0.03804156
גבוה 24 שעות

$ 0.03639961
$ 0.03639961

$ 0.03804156
$ 0.03804156

$ 0.594476
$ 0.594476

$ 0.01420728
$ 0.01420728

+1.80%

-0.54%

+4.66%

+4.66%

Bitrue Coin (BTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03769873. במהלך 24 השעות האחרונות, BTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03639961 לבין שיא של $ 0.03804156, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.594476, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01420728.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTR השתנה ב +1.80% במהלך השעה האחרונה, -0.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitrue Coin (BTR) מידע שוק

$ 12.96M
$ 12.96M

--
--

$ 30.10M
$ 30.10M

344.92M
344.92M

801,307,097.0
801,307,097.0

שווי השוק הנוכחי של Bitrue Coin הוא $ 12.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTR הוא 344.92M, עם היצע כולל של 801307097.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.10M.

Bitrue Coin (BTR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bitrue Coinל USDהיה $ -0.00020658022758959.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitrue Coin ל USDהיה . $ -0.0003624921.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitrue Coin ל USDהיה $ +0.0028908441.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitrue Coinל USDהיה $ +0.002232798275980615.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00020658022758959-0.54%
30 ימים$ -0.0003624921-0.96%
60 ימים$ +0.0028908441+7.67%
90 ימים$ +0.002232798275980615+6.30%

מה זהBitrue Coin (BTR)

Bitrue is a diversified cryptocurrency exchange dedicated to providing the most reliable digital asset management services in a simple, effective and secure way. Launched in 2018, Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities worldwide. With offices across the globe, the company was built with a good mix of digital finance experts, cyber security specialists and blockchain developers, who share the same passion of redefining crypto trading experiences. Bitrue continues to develop new functionalities at a fast pace to fully serve the new wave of the digital economy.

Bitrue Coin (BTR) משאב

האתר הרשמי

Bitrue Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitrue Coin (BTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitrue Coin (BTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitrue Coin.

בדוק את Bitrue Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

BTR למטבעות מקומיים

Bitrue Coin (BTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitrue Coin (BTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bitrue Coin (BTR)

כמה שווה Bitrue Coin (BTR) היום?
החי BTRהמחיר ב USD הוא 0.03769873 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTR ל USD?
המחיר הנוכחי של BTR ל USD הוא $ 0.03769873. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitrue Coin?
שווי השוק של BTR הוא $ 12.96M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTR?
ההיצע במחזור של BTR הוא 344.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTR?
‏‏BTR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.594476 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTR?
BTR ‏‏רשם מחירATL של 0.01420728 USD.
מהו נפח המסחר של BTR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTR הוא -- USD.
האם BTR יעלה השנה?
BTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:01:49 (UTC+8)

Bitrue Coin (BTR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

