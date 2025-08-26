Bitra (BTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 5,288.85$ 5,288.85 $ 5,288.85 המחיר הנמוך ביותר $ 267.88$ 267.88 $ 267.88 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Bitra (BTR) המחיר בזמן אמת של הוא $665.67. במהלך 24 השעות האחרונות, BTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,288.85, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 267.88.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitra (BTR) מידע שוק

שווי שוק $ 66.57K$ 66.57K $ 66.57K נפח (24 שעות) $ 49.24$ 49.24 $ 49.24 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.57K$ 66.57K $ 66.57K אספקת מחזור 100.00 100.00 100.00 אספקה כוללת 100.0 100.0 100.0

שווי השוק הנוכחי של Bitra הוא $ 66.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 49.24. ההיצע במחזור של BTR הוא 100.00, עם היצע כולל של 100.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.57K.