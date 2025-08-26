BitOrbit (BITORB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

BitOrbit (BITORB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BITORB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BITORBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.43, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BITORB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitOrbit (BITORB) מידע שוק

שווי שוק $ 2.52K$ 2.52K $ 2.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.32K$ 57.32K $ 57.32K אספקת מחזור 44.00M 44.00M 44.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BitOrbit הוא $ 2.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BITORB הוא 44.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.32K.