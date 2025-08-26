BitNomad (BNOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.003732 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.73% שינוי מחיר (7D) +4.69%

BitNomad (BNOM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BNOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.003732, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNOM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitNomad (BNOM) מידע שוק

שווי שוק $ 10.31K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.31K אספקת מחזור 600.00M אספקה כוללת 600,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BitNomad הוא $ 10.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNOM הוא 600.00M, עם היצע כולל של 600000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.31K.