Bitnet מחיר (BTN)
--
--
-0.00%
-0.00%
Bitnet (BTN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01197389. במהלך 24 השעות האחרונות, BTN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.95, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Bitnet הוא $ 57.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTN הוא 4.76M, עם היצע כולל של 4829008.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.82K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Bitnetל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitnet ל USDהיה . $ -0.0056291160.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitnet ל USDהיה $ -0.0045781210.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitnetל USDהיה $ -0.014467646951293764.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ -0.0056291160
|-47.01%
|60 ימים
|$ -0.0045781210
|-38.23%
|90 ימים
|$ -0.014467646951293764
|-54.71%
Bitnet: Bridging Innovations and Foundational Principles in Blockchain Launched on July 14, 2023, Bitnet emerges as a transformative blockchain platform aiming to reconcile the legacy of Bitcoin’s trustlessness and decentralization with Ethereum’s technological advancements. It seeks to address the challenges that have historically prevented Ethereum and other subsequent blockchain projects from overtaking Bitcoin's dominant position in the market. Despite Ethereum's status as the second-most renowned blockchain, it has been unable to close the significant gap with Bitcoin, among other reasons, due to contentious initial coin distribution, a shift towards a proof-of-stake consensus model, and concerns over centralization and governance practices. Bitnet distinguishes itself by adopting Bitcoin’s principles of equitable launch while seamlessly integrating Ethereum’s innovations in smart contracts, scalability, and interoperability, alongside its own unique technological enhancements. This strategic fusion aims to set a new standard in the blockchain space by providing a secure, decentralized financial system that combines the best aspects of its predecessors. While still in its nascent phase and its impact speculative, Bitnet is positioned as a potential contender capable of challenging Bitcoin's supremacy, indicating a significant paradigm shift in the blockchain landscape.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Bitnet (BTN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitnet (BTN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitnet.
בדוק את Bitnet תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Bitnet (BTN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.