Bitnet (BTN) מידע על מחיר (USD)

Bitnet (BTN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01197389. במהלך 24 השעות האחרונות, BTN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.95, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitnet (BTN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Bitnet הוא $ 57.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTN הוא 4.76M, עם היצע כולל של 4829008.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.82K.