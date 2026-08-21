Bitmine xStock מחיר היום

מחיר Bitmine xStock (BMNRX) בזמן אמת היום הוא $ 21.89, עם שינוי של 1.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BMNRX ל USD הוא $ 21.89 לכל BMNRX.

Bitmine xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,662,712, עם היצע במחזור של 75.96K BMNRX. ב‑24 השעות האחרונות, BMNRX סחר בין $ 21.22 (נמוך) ל $ 22.32 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 30.28, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 12.91.

ביצועים לטווח קצר, BMNRX נע ב +0.27% בשעה האחרונה ו +19.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 881.96.

Bitmine xStock (BMNRX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M נפח (24 שעות) $ 881.96$ 881.96 $ 881.96 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84.56M$ 84.56M $ 84.56M אספקת מחזור 75.96K 75.96K 75.96K אספקה כוללת 3,863,076.068742237 3,863,076.068742237 3,863,076.068742237

שווי השוק הנוכחי של Bitmine xStock הוא $ 1.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 881.96. ההיצע במחזור של BMNRX הוא 75.96K, עם היצע כולל של 3863076.068742237. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.56M.