Bitgo xStock מחיר היום

מחיר Bitgo xStock (BTGOX) בזמן אמת היום הוא $ 6.41, עם שינוי של 0.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTGOX ל USD הוא $ 6.41 לכל BTGOX.

Bitgo xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 150,846, עם היצע במחזור של 23.52K BTGOX. ב‑24 השעות האחרונות, BTGOX סחר בין $ 6.41 (נמוך) ל $ 6.54 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 25.37, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.5.

ביצועים לטווח קצר, BTGOX נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +20.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.05K.

Bitgo xStock (BTGOX) מידע שוק

שווי שוק $ 150.85K$ 150.85K $ 150.85K נפח (24 שעות) $ 1.05K$ 1.05K $ 1.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M אספקת מחזור 23.52K 23.52K 23.52K אספקה כוללת 3,896,962.0 3,896,962.0 3,896,962.0

שווי השוק הנוכחי של Bitgo xStock הוא $ 150.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.05K. ההיצע במחזור של BTGOX הוא 23.52K, עם היצע כולל של 3896962.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.75M.