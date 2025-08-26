BitDAO (BIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24 שעות נמוך $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 גבוה 24 שעות $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 שיא כל הזמנים $ 4.6$ 4.6 $ 4.6 המחיר הנמוך ביותר $ 0.270167$ 0.270167 $ 0.270167 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -1.15% שינוי מחיר (7D) -15.72% שינוי מחיר (7D) -15.72%

BitDAO (BIT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.14. במהלך 24 השעות האחרונות, BIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.12 לבין שיא של $ 1.18, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.270167.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIT השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitDAO (BIT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 22.12K$ 22.12K $ 22.12K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.92B$ 10.92B $ 10.92B אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 9,610,239,403.0 9,610,239,403.0 9,610,239,403.0

שווי השוק הנוכחי של BitDAO הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.12K. ההיצע במחזור של BIT הוא 0.00, עם היצע כולל של 9610239403.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.92B.