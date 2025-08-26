Bitcoiva (BCA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 9.81 24 שעות נמוך $ 10.61 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 41.01 המחיר הנמוך ביותר $ 0.994617 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -6.43% שינוי מחיר (7D) -0.26%

Bitcoiva (BCA) המחיר בזמן אמת של הוא $9.86. במהלך 24 השעות האחרונות, BCA נסחר בטווח שבין שפל של $ 9.81 לבין שיא של $ 10.61, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 41.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.994617.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCA השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -6.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoiva (BCA) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 108.46K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 207.10M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoiva הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 108.46K. ההיצע במחזור של BCA הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 207.10M.