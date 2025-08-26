Bitcoin Wizards (WZRD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 16.23$ 16.23 $ 16.23 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00600057$ 0.00600057 $ 0.00600057 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -9.21% שינוי מחיר (7D) -9.21%

Bitcoin Wizards (WZRD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.314109. במהלך 24 השעות האחרונות, WZRD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WZRDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.23, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00600057.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WZRD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Wizards (WZRD) מידע שוק

שווי שוק $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Wizards הוא $ 6.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WZRD הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.60M.