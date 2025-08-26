עוד על WZRD

Bitcoin Wizards סֵמֶל

Bitcoin Wizards מחיר (WZRD)

לא רשום

1 WZRD ל USDמחיר חי:

$0.314109
0.00%1D
USD
Bitcoin Wizards (WZRD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:01:13 (UTC+8)

Bitcoin Wizards (WZRD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0

$ 0

$ 16.23
$ 16.23

$ 0.00600057
$ 0.00600057

--

--

-9.21%

-9.21%

Bitcoin Wizards (WZRD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.314109. במהלך 24 השעות האחרונות, WZRD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WZRDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.23, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00600057.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WZRD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Wizards (WZRD) מידע שוק

$ 6.60M
$ 6.60M

--

$ 6.60M
$ 6.60M

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Wizards הוא $ 6.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WZRD הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.60M.

Bitcoin Wizards (WZRD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bitcoin Wizardsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Wizards ל USDהיה . $ -0.0291856576.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Wizards ל USDהיה $ -0.2664198722.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitcoin Wizardsל USDהיה $ -1.7549193665274003.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0291856576-9.29%
60 ימים$ -0.2664198722-84.81%
90 ימים$ -1.7549193665274003-84.81%

מה זהBitcoin Wizards (WZRD)

Bitcoin Wizards is a bitcoin ordinal NFT project celebrating the 10th anniversary of the original Bitcoin Wizard created by mavensbot. Magic Internet Money is the iconic ad that promoted the bitcoin subreddit. Originally created on Mon Feb 18 2013 @ 23:21:15 by u/mavensbot, it soon became the most popular ad on reddit. mavensbot is the original digital artist behind the Magic Internet Money: Bitcoin Wizard.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bitcoin Wizards (WZRD) משאב

האתר הרשמי

Bitcoin Wizardsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcoin Wizards (WZRD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin Wizards (WZRD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin Wizards.

בדוק את Bitcoin Wizards תחזית המחיר עכשיו‏!

WZRD למטבעות מקומיים

Bitcoin Wizards (WZRD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Wizards (WZRD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WZRD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bitcoin Wizards (WZRD)

כמה שווה Bitcoin Wizards (WZRD) היום?
החי WZRDהמחיר ב USD הוא 0.314109 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WZRD ל USD?
המחיר הנוכחי של WZRD ל USD הוא $ 0.314109. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcoin Wizards?
שווי השוק של WZRD הוא $ 6.60M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WZRD?
ההיצע במחזור של WZRD הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WZRD?
‏‏WZRD השיג מחיר שיא (ATH) של 16.23 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WZRD?
WZRD ‏‏רשם מחירATL של 0.00600057 USD.
מהו נפח המסחר של WZRD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WZRD הוא -- USD.
האם WZRD יעלה השנה?
WZRD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WZRD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:01:13 (UTC+8)

כתב ויתור

