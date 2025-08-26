עוד על BTCWIZ

Bitcoin Wizard Mascot סֵמֶל

Bitcoin Wizard Mascot מחיר (BTCWIZ)

לא רשום

1 BTCWIZ ל USDמחיר חי:

--
----
-7.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) טבלת מחירים חיה
Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00205003
$ 0.00205003$ 0.00205003

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-7.26%

-14.75%

-14.75%

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCWIZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCWIZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00205003, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCWIZ השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -7.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) מידע שוק

$ 31.06K
$ 31.06K$ 31.06K

--
----

$ 31.06K
$ 31.06K$ 31.06K

998.98M
998.98M 998.98M

998,983,673.810852
998,983,673.810852 998,983,673.810852

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Wizard Mascot הוא $ 31.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCWIZ הוא 998.98M, עם היצע כולל של 998983673.810852. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.06K.

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bitcoin Wizard Mascotל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Wizard Mascot ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Wizard Mascot ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitcoin Wizard Mascotל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.26%
30 ימים$ 0+30.75%
60 ימים$ 0+55.48%
90 ימים$ 0--

מה זהBitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ)

BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) משאב

האתר הרשמי

Bitcoin Wizard Mascotתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin Wizard Mascot.

בדוק את Bitcoin Wizard Mascot תחזית המחיר עכשיו‏!

BTCWIZ למטבעות מקומיים

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTCWIZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ)

כמה שווה Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) היום?
החי BTCWIZהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTCWIZ ל USD?
המחיר הנוכחי של BTCWIZ ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcoin Wizard Mascot?
שווי השוק של BTCWIZ הוא $ 31.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTCWIZ?
ההיצע במחזור של BTCWIZ הוא 998.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTCWIZ?
‏‏BTCWIZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00205003 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTCWIZ?
BTCWIZ ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BTCWIZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTCWIZ הוא -- USD.
האם BTCWIZ יעלה השנה?
BTCWIZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTCWIZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
