Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCWIZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCWIZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00205003, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCWIZ השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -7.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Wizard Mascot הוא $ 31.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCWIZ הוא 998.98M, עם היצע כולל של 998983673.810852. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.06K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Bitcoin Wizard Mascotל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Wizard Mascot ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Wizard Mascot ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitcoin Wizard Mascotל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-7.26%
|30 ימים
|$ 0
|+30.75%
|60 ימים
|$ 0
|+55.48%
|90 ימים
|$ 0
|--
BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
