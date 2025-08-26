Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -3.04% שינוי מחיר (7D) +4.56% שינוי מחיר (7D) +4.56%

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BWAH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BWAHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BWAH השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) מידע שוק

שווי שוק $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K אספקת מחזור 999.11M 999.11M 999.11M אספקה כוללת 999,113,949.679364 999,113,949.679364 999,113,949.679364

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Wizard Apple Hurler הוא $ 14.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BWAH הוא 999.11M, עם היצע כולל של 999113949.679364. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.36K.