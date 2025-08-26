עוד על BWAH

Bitcoin Wizard Apple Hurler סֵמֶל

Bitcoin Wizard Apple Hurler מחיר (BWAH)

לא רשום

1 BWAH ל USDמחיר חי:

--
----
-3.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:53:51 (UTC+8)

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-3.04%

+4.56%

+4.56%

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BWAH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BWAHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BWAH השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) מידע שוק

$ 14.36K
$ 14.36K$ 14.36K

--
----

$ 14.36K
$ 14.36K$ 14.36K

999.11M
999.11M 999.11M

999,113,949.679364
999,113,949.679364 999,113,949.679364

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Wizard Apple Hurler הוא $ 14.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BWAH הוא 999.11M, עם היצע כולל של 999113949.679364. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.36K.

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bitcoin Wizard Apple Hurlerל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Wizard Apple Hurler ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Wizard Apple Hurler ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitcoin Wizard Apple Hurlerל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.04%
30 ימים$ 0-10.94%
60 ימים$ 0-4.90%
90 ימים$ 0--

מה זהBitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) משאב

האתר הרשמי

Bitcoin Wizard Apple Hurlerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin Wizard Apple Hurler.

בדוק את Bitcoin Wizard Apple Hurler תחזית המחיר עכשיו‏!

BWAH למטבעות מקומיים

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BWAH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH)

כמה שווה Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) היום?
החי BWAHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BWAH ל USD?
המחיר הנוכחי של BWAH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcoin Wizard Apple Hurler?
שווי השוק של BWAH הוא $ 14.36K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BWAH?
ההיצע במחזור של BWAH הוא 999.11M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BWAH?
‏‏BWAH השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BWAH?
BWAH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BWAH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BWAH הוא -- USD.
האם BWAH יעלה השנה?
BWAH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BWAH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:53:51 (UTC+8)

