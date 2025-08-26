עוד על BTCV

Bitcoin Vault סֵמֶל

Bitcoin Vault מחיר (BTCV)

לא רשום

1 BTCV ל USDמחיר חי:

$0.635005
$0.635005$0.635005
-2.20%1D
USD
Bitcoin Vault (BTCV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:27:52 (UTC+8)

Bitcoin Vault (BTCV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.613599
$ 0.613599$ 0.613599
24 שעות נמוך
$ 0.650569
$ 0.650569$ 0.650569
גבוה 24 שעות

$ 0.613599
$ 0.613599$ 0.613599

$ 0.650569
$ 0.650569$ 0.650569

$ 489.59
$ 489.59$ 489.59

$ 0.5609
$ 0.5609$ 0.5609

-0.64%

-2.27%

+1.13%

+1.13%

Bitcoin Vault (BTCV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.635005. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.613599 לבין שיא של $ 0.650569, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 489.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.5609.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCV השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -2.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Vault (BTCV) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 80.70K
$ 80.70K$ 80.70K

$ 13.34M
$ 13.34M$ 13.34M

0.00
0.00 0.00

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Vault הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 80.70K. ההיצע במחזור של BTCV הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.34M.

Bitcoin Vault (BTCV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bitcoin Vaultל USDהיה $ -0.0147663464489203.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Vault ל USDהיה . $ +0.0219105300.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Vault ל USDהיה $ -0.0009945448.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitcoin Vaultל USDהיה $ -0.026252979030458.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0147663464489203-2.27%
30 ימים$ +0.0219105300+3.45%
60 ימים$ -0.0009945448-0.15%
90 ימים$ -0.026252979030458-3.97%

מה זהBitcoin Vault (BTCV)

Bitcoin Vault is developed to provide an extra level of security based on a three-private-key security structure. It features all the convenience of Bitcoin while adding important features allowing user transparency and freedom. Bitcoin Vault is our answer to issues faced by the crypto community over the last decade.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

האתר הרשמי

Bitcoin Vaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcoin Vault (BTCV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin Vault (BTCV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin Vault.

BTCV למטבעות מקומיים

Bitcoin Vault (BTCV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Vault (BTCV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTCV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bitcoin Vault (BTCV)

כמה שווה Bitcoin Vault (BTCV) היום?
החי BTCVהמחיר ב USD הוא 0.635005 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTCV ל USD?
המחיר הנוכחי של BTCV ל USD הוא $ 0.635005. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcoin Vault?
שווי השוק של BTCV הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTCV?
ההיצע במחזור של BTCV הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTCV?
‏‏BTCV השיג מחיר שיא (ATH) של 489.59 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTCV?
BTCV ‏‏רשם מחירATL של 0.5609 USD.
מהו נפח המסחר של BTCV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTCV הוא $ 80.70K USD.
האם BTCV יעלה השנה?
BTCV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTCV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:27:52 (UTC+8)

Bitcoin Vault (BTCV) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

