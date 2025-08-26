Bitcoin Vault (BTCV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.613599 גבוה 24 שעות $ 0.650569 שיא כל הזמנים $ 489.59 המחיר הנמוך ביותר $ 0.5609 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.64% שינוי מחיר (1D) -2.27% שינוי מחיר (7D) +1.13%

Bitcoin Vault (BTCV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.635005. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.613599 לבין שיא של $ 0.650569, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 489.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.5609.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCV השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -2.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Vault (BTCV) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 80.70K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.34M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Vault הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 80.70K. ההיצע במחזור של BTCV הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.34M.