Bitcoin Silver AI (BSAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 279.93 גבוה 24 שעות $ 280.27 שיא כל הזמנים $ 285.07 המחיר הנמוך ביותר $ 3.0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) -0.02%

Bitcoin Silver AI (BSAI) המחיר בזמן אמת של הוא $280.21. במהלך 24 השעות האחרונות, BSAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 279.93 לבין שיא של $ 280.27, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 285.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSAI השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Silver AI (BSAI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 284.44K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 280.21B אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Silver AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 284.44K. ההיצע במחזור של BSAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 280.21B.