Bitcoin Silver AI סֵמֶל

Bitcoin Silver AI מחיר (BSAI)

$280.21
0.00%1D
Bitcoin Silver AI (BSAI) טבלת מחירים חיה
Bitcoin Silver AI (BSAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 279.93
24 שעות נמוך
$ 280.27
גבוה 24 שעות

$ 279.93
$ 280.27
$ 285.07
$ 3.0
+0.00%

+0.01%

-0.02%

-0.02%

Bitcoin Silver AI (BSAI) המחיר בזמן אמת של הוא $280.21. במהלך 24 השעות האחרונות, BSAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 279.93 לבין שיא של $ 280.27, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 285.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSAI השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Silver AI (BSAI) מידע שוק

$ 0.00
$ 284.44K
$ 280.21B
0.00
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Silver AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 284.44K. ההיצע במחזור של BSAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 280.21B.

Bitcoin Silver AI (BSAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bitcoin Silver AIל USDהיה $ +0.02896187.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Silver AI ל USDהיה . $ +0.3210365970.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Silver AI ל USDהיה $ +5.4212789120.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitcoin Silver AIל USDהיה $ +120.02127866982658.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.02896187+0.01%
30 ימים$ +0.3210365970+0.11%
60 ימים$ +5.4212789120+1.93%
90 ימים$ +120.02127866982658+74.92%

מה זהBitcoin Silver AI (BSAI)

Bitcoin Silver AI simplifies trading and payments with powerful AI automation. Instantly execute profitable trades, optimize market strategies, and send secure crypto payments with ease. Trade smarter, pay faster, and maximize your earnings effortlessly. Bitcoin Silver AI delivers fast, secure, and cost-efficient crypto transactions for businesses and individuals. With AI-optimized processing, payments are executed instantly with minimal fees, ensuring smooth and reliable transfers. Whether sending funds across borders or making everyday transactions, Bitcoin Silver AI provides a seamless experience with enhanced speed and efficiency.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Bitcoin Silver AI (BSAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Bitcoin Silver AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcoin Silver AI (BSAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin Silver AI (BSAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin Silver AI.

בדוק את Bitcoin Silver AI תחזית המחיר עכשיו‏!

BSAI למטבעות מקומיים

Bitcoin Silver AI (BSAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Silver AI (BSAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BSAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bitcoin Silver AI (BSAI)

כמה שווה Bitcoin Silver AI (BSAI) היום?
החי BSAIהמחיר ב USD הוא 280.21 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BSAI ל USD?
המחיר הנוכחי של BSAI ל USD הוא $ 280.21. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcoin Silver AI?
שווי השוק של BSAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BSAI?
ההיצע במחזור של BSAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BSAI?
‏‏BSAI השיג מחיר שיא (ATH) של 285.07 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BSAI?
BSAI ‏‏רשם מחירATL של 3.0 USD.
מהו נפח המסחר של BSAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BSAI הוא $ 284.44K USD.
האם BSAI יעלה השנה?
BSAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BSAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Bitcoin Silver AI (BSAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.