עוד על PUPPET

PUPPET מידע על מחיר

PUPPET מסמך לבן

PUPPET אתר רשמי

PUPPET טוקניומיקה

PUPPET תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

bitcoin puppets solona סֵמֶל

bitcoin puppets solona מחיר (PUPPET)

לא רשום

1 PUPPET ל USDמחיר חי:

$0.00000204
$0.00000204$0.00000204
-12.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
bitcoin puppets solona (PUPPET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:27:27 (UTC+8)

bitcoin puppets solona (PUPPET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

-12.65%

-10.92%

-10.92%

bitcoin puppets solona (PUPPET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUPPET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUPPETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUPPET השתנה ב -0.69% במהלך השעה האחרונה, -12.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

bitcoin puppets solona (PUPPET) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 268.35
$ 268.35$ 268.35

$ 13.27K
$ 13.27K$ 13.27K

0.00
0.00 0.00

6,499,779,063.0
6,499,779,063.0 6,499,779,063.0

שווי השוק הנוכחי של bitcoin puppets solona הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 268.35. ההיצע במחזור של PUPPET הוא 0.00, עם היצע כולל של 6499779063.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.27K.

bitcoin puppets solona (PUPPET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של bitcoin puppets solonaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbitcoin puppets solona ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbitcoin puppets solona ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של bitcoin puppets solonaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.65%
30 ימים$ 0-30.08%
60 ימים$ 0-12.50%
90 ימים$ 0--

מה זהbitcoin puppets solona (PUPPET)

PUPPETS WON FOREVER ON BITCOIN, NOW ON SOL!!!!!!!!!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

bitcoin puppets solona (PUPPET) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

bitcoin puppets solonaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה bitcoin puppets solona (PUPPET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות bitcoin puppets solona (PUPPET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור bitcoin puppets solona.

בדוק את bitcoin puppets solona תחזית המחיר עכשיו‏!

PUPPET למטבעות מקומיים

bitcoin puppets solona (PUPPET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של bitcoin puppets solona (PUPPET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUPPET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על bitcoin puppets solona (PUPPET)

כמה שווה bitcoin puppets solona (PUPPET) היום?
החי PUPPETהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PUPPET ל USD?
המחיר הנוכחי של PUPPET ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של bitcoin puppets solona?
שווי השוק של PUPPET הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PUPPET?
ההיצע במחזור של PUPPET הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUPPET?
‏‏PUPPET השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUPPET?
PUPPET ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PUPPET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUPPET הוא $ 268.35 USD.
האם PUPPET יעלה השנה?
PUPPET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUPPET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:27:27 (UTC+8)

bitcoin puppets solona (PUPPET) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.