Bitcoin Pay (BTCPAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00391599 $ 0.00391599 $ 0.00391599 24 שעות נמוך $ 0.00489064 $ 0.00489064 $ 0.00489064 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00391599$ 0.00391599 $ 0.00391599 גבוה 24 שעות $ 0.00489064$ 0.00489064 $ 0.00489064 שיא כל הזמנים $ 198.62$ 198.62 $ 198.62 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +24.87% שינוי מחיר (7D) -13.81% שינוי מחיר (7D) -13.81%

Bitcoin Pay (BTCPAY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00489001. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCPAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00391599 לבין שיא של $ 0.00489064, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCPAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 198.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCPAY השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +24.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Pay (BTCPAY) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.04$ 0.04 $ 0.04 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.69K$ 102.69K $ 102.69K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Pay הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.04. ההיצע במחזור של BTCPAY הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.69K.