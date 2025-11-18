Bitcoin on Katana מחיר היום

מחיר Bitcoin on Katana (BTCK) בזמן אמת היום הוא $ 88,428, עם שינוי של 7.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTCK ל USD הוא $ 88,428 לכל BTCK.

Bitcoin on Katana כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,404,615, עם היצע במחזור של 332.65 BTCK. ב‑24 השעות האחרונות, BTCK סחר בין $ 85,971 (נמוך) ל $ 95,849 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 125,460, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 85,971.

ביצועים לטווח קצר, BTCK נע ב -1.01% בשעה האחרונה ו -15.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bitcoin on Katana (BTCK) מידע שוק

שווי שוק $ 29.40M$ 29.40M $ 29.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.40M$ 29.40M $ 29.40M אספקת מחזור 332.65 332.65 332.65 אספקה כוללת 332.64661159 332.64661159 332.64661159

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin on Katana הוא $ 29.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCK הוא 332.65, עם היצע כולל של 332.64661159. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.40M.