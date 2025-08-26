עוד על BNSX

Bitcoin Name Service System סֵמֶל

Bitcoin Name Service System מחיר (BNSX)

1 BNSX ל USDמחיר חי:

$0.01241274
$0.01241274$0.01241274
-0.90%1D
USD
Bitcoin Name Service System (BNSX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:27:11 (UTC+8)

Bitcoin Name Service System (BNSX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01144976
$ 0.01144976$ 0.01144976
24 שעות נמוך
$ 0.01272801
$ 0.01272801$ 0.01272801
גבוה 24 שעות

$ 0.01144976
$ 0.01144976$ 0.01144976

$ 0.01272801
$ 0.01272801$ 0.01272801

$ 2.46
$ 2.46$ 2.46

$ 0.00642911
$ 0.00642911$ 0.00642911

-0.00%

-0.92%

+11.45%

+11.45%

Bitcoin Name Service System (BNSX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01241274. במהלך 24 השעות האחרונות, BNSX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01144976 לבין שיא של $ 0.01272801, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNSXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00642911.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNSX השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.45% ב-7 הימים האחרונים.

Bitcoin Name Service System (BNSX) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 19.71K
$ 19.71K$ 19.71K

$ 260.73K
$ 260.73K$ 260.73K

0.00
0.00 0.00

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Name Service System הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.71K. ההיצע במחזור של BNSX הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 260.73K.

Bitcoin Name Service System (BNSX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bitcoin Name Service Systemל USDהיה $ -0.0001152706946616.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Name Service System ל USDהיה . $ +0.0033604787.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Name Service System ל USDהיה $ -0.0018255838.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitcoin Name Service Systemל USDהיה $ +0.001656644231852853.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0001152706946616-0.92%
30 ימים$ +0.0033604787+27.07%
60 ימים$ -0.0018255838-14.70%
90 ימים$ +0.001656644231852853+15.40%

מה זהBitcoin Name Service System (BNSX)

The Bitcoin Name Service System (BNSX) addresses the growing need for decentralized identity solutions and short domain services within the Web3 and Bitcoin ecosystems

Bitcoin Name Service System (BNSX) משאב

האתר הרשמי

Bitcoin Name Service Systemתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcoin Name Service System (BNSX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin Name Service System (BNSX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin Name Service System.

בדוק את Bitcoin Name Service System תחזית המחיר עכשיו‏!

BNSX למטבעות מקומיים

Bitcoin Name Service System (BNSX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Name Service System (BNSX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bitcoin Name Service System (BNSX)

כמה שווה Bitcoin Name Service System (BNSX) היום?
החי BNSXהמחיר ב USD הוא 0.01241274 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BNSX ל USD?
המחיר הנוכחי של BNSX ל USD הוא $ 0.01241274. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcoin Name Service System?
שווי השוק של BNSX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BNSX?
ההיצע במחזור של BNSX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BNSX?
‏‏BNSX השיג מחיר שיא (ATH) של 2.46 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BNSX?
BNSX ‏‏רשם מחירATL של 0.00642911 USD.
מהו נפח המסחר של BNSX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BNSX הוא $ 19.71K USD.
האם BNSX יעלה השנה?
BNSX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BNSX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:27:11 (UTC+8)

Bitcoin Name Service System (BNSX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים.