Bitcoin Name Service System (BNSX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01144976 $ 0.01144976 $ 0.01144976 24 שעות נמוך $ 0.01272801 $ 0.01272801 $ 0.01272801 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01144976$ 0.01144976 $ 0.01144976 גבוה 24 שעות $ 0.01272801$ 0.01272801 $ 0.01272801 שיא כל הזמנים $ 2.46$ 2.46 $ 2.46 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00642911$ 0.00642911 $ 0.00642911 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.92% שינוי מחיר (7D) +11.45% שינוי מחיר (7D) +11.45%

Bitcoin Name Service System (BNSX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01241274. במהלך 24 השעות האחרונות, BNSX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01144976 לבין שיא של $ 0.01272801, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNSXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00642911.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNSX השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Name Service System (BNSX) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 260.73K$ 260.73K $ 260.73K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Name Service System הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.71K. ההיצע במחזור של BNSX הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 260.73K.