Bitcoin Limited Edition מחיר היום

מחיר Bitcoin Limited Edition (BTCLE) בזמן אמת היום הוא $ 126.37, עם שינוי של 0.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTCLE ל USD הוא $ 126.37 לכל BTCLE.

Bitcoin Limited Edition כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,281,778, עם היצע במחזור של 200.05K BTCLE. ב‑24 השעות האחרונות, BTCLE סחר בין $ 124.59 (נמוך) ל $ 127.49 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 137.88, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 124.59.

ביצועים לטווח קצר, BTCLE נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -2.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) מידע שוק

שווי שוק $ 25.28M$ 25.28M $ 25.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.54M$ 26.54M $ 26.54M אספקת מחזור 200.05K 200.05K 200.05K אספקה כוללת 210,000.0 210,000.0 210,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Limited Edition הוא $ 25.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCLE הוא 200.05K, עם היצע כולל של 210000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.54M.