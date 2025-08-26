Bitcoin Diamond (BCD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03628513 גבוה 24 שעות $ 0.04012242 שיא כל הזמנים $ 147.18 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00399018 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.13% שינוי מחיר (1D) -0.97% שינוי מחיר (7D) -6.05%

Bitcoin Diamond (BCD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03797384. במהלך 24 השעות האחרונות, BCD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03628513 לבין שיא של $ 0.04012242, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 147.18, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00399018.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCD השתנה ב +1.13% במהלך השעה האחרונה, -0.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Diamond (BCD) מידע שוק

שווי שוק $ 7.15M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.15M אספקת מחזור 188.16M אספקה כוללת 188,156,897.953024

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Diamond הוא $ 7.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCD הוא 188.16M, עם היצע כולל של 188156897.953024. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.15M.