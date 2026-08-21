BITCOIN CASH ON BASE מחיר היום

מחיר BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) בזמן אמת היום הוא $ 0.00523832, עם שינוי של 0.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BCHB ל USD הוא $ 0.00523832 לכל BCHB.

BITCOIN CASH ON BASE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 83,241, עם היצע במחזור של 15.91M BCHB. ב‑24 השעות האחרונות, BCHB סחר בין $ 0.00497862 (נמוך) ל $ 0.00558096 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04203677, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00400165.

ביצועים לטווח קצר, BCHB נע ב +0.42% בשעה האחרונה ו +10.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 351.18.

BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) מידע שוק

שווי שוק $ 83.24K$ 83.24K $ 83.24K נפח (24 שעות) $ 351.18$ 351.18 $ 351.18 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.24K$ 83.24K $ 83.24K אספקת מחזור 15.91M 15.91M 15.91M אספקה כוללת 15,907,306.364911238 15,907,306.364911238 15,907,306.364911238

שווי השוק הנוכחי של BITCOIN CASH ON BASE הוא $ 83.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 351.18. ההיצע במחזור של BCHB הוא 15.91M, עם היצע כולל של 15907306.364911238. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.24K.