Bitcoin Cash II מחיר היום

מחיר Bitcoin Cash II (BCH2) בזמן אמת היום הוא $ 0.01726362, עם שינוי של 12.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BCH2 ל USD הוא $ 0.01726362 לכל BCH2.

Bitcoin Cash II כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,973, עם היצע במחזור של 3.88M BCH2. ב‑24 השעות האחרונות, BCH2 סחר בין $ 0.01581836 (נמוך) ל $ 0.01993982 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.09942, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0098941.

ביצועים לטווח קצר, BCH2 נע ב +2.09% בשעה האחרונה ו +17.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.97K.

Bitcoin Cash II (BCH2) מידע שוק

שווי שוק $ 66.97K$ 66.97K $ 66.97K נפח (24 שעות) $ 9.97K$ 9.97K $ 9.97K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 362.53K$ 362.53K $ 362.53K אספקת מחזור 3.88M 3.88M 3.88M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Cash II הוא $ 66.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.97K. ההיצע במחזור של BCH2 הוא 3.88M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 362.53K.