Bitcoin Bull מחיר היום

מחיר Bitcoin Bull (BTCBULL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTCBULL ל USD הוא $ 0 לכל BTCBULL.

Bitcoin Bull כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,736,424, עם היצע במחזור של 21.00B BTCBULL. ב‑24 השעות האחרונות, BTCBULL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00549528, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BTCBULL נע ב +0.42% בשעה האחרונה ו +29.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.33K.

Bitcoin Bull (BTCBULL) מידע שוק

שווי שוק $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M נפח (24 שעות) $ 8.33K$ 8.33K $ 8.33K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M אספקת מחזור 21.00B 21.00B 21.00B אספקה כוללת 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Bull הוא $ 3.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.33K. ההיצע במחזור של BTCBULL הוא 21.00B, עם היצע כולל של 21000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.74M.