Bitcoin Bridged ZED20 מחיר היום

מחיר Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) בזמן אמת היום הוא $ 89,755, עם שינוי של 6.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTC.Z ל USD הוא $ 89,755 לכל BTC.Z.

Bitcoin Bridged ZED20 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,042,242, עם היצע במחזור של 44.80 BTC.Z. ב‑24 השעות האחרונות, BTC.Z סחר בין $ 89,146 (נמוך) ל $ 96,155 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 123,358, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3,071.21.

ביצועים לטווח קצר, BTC.Z נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -14.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) מידע שוק

שווי שוק $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.89B$ 26.89B $ 26.89B אספקת מחזור 44.80 44.80 44.80 אספקה כוללת 297,969.314 297,969.314 297,969.314

