Bitcoin Bank מחיר היום

מחיר Bitcoin Bank (BTCBANK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTCBANK ל USD הוא $ 0 לכל BTCBANK.

Bitcoin Bank כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,386.39, עם היצע במחזור של 999.91M BTCBANK. ב‑24 השעות האחרונות, BTCBANK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BTCBANK נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו +21.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bitcoin Bank (BTCBANK) מידע שוק

שווי שוק $ 14.39K$ 14.39K $ 14.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.39K$ 14.39K $ 14.39K אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,907,230.277642 999,907,230.277642 999,907,230.277642

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Bank הוא $ 14.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCBANK הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999907230.277642. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.39K.