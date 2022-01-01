BitBonk (BBONK) טוקנומיקה
BitBonk is a meme-inspired cryptocurrency that combines the strength of Bitcoin with the playful energy of Bonk, offering a unique and fun approach to the crypto space. Built on both the Binance Smart Chain (BSC) and Ethereum (ETH) networks, BitBonk aims to create a dynamic, community-driven ecosystem that rewards holders through innovative tokenomics, strategic partnerships, and exciting growth opportunities.
The project focuses on delivering a secure and rewarding experience for its users, with features like audited smart contracts, locked liquidity, and a roadmap that includes virtual cards for holders, tier-1 exchange listings, and community incentives. BitBonk is designed to not only entertain but also provide value by growing alongside the broader meme coin movement.
With its transparent approach and dedication to security, BitBonk is set to become a prominent player in the meme coin space.
BitBonk (BBONK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BitBonk (BBONK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
BitBonk (BBONK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של BitBonk (BBONK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BBONK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BBONKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BBONKטוקניומיקה, חקרו אתBBONKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.