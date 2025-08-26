BitBonk (BBONK) מידע על מחיר (USD)

BitBonk (BBONK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BBONK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBONKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBONK השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +270.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+336.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 2.28M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.32M אספקת מחזור 300.00B אספקה כוללת 700,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BitBonk הוא $ 2.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBONK הוא 300.00B, עם היצע כולל של 700000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.32M.