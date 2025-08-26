BitBean ($BITB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -10.43% שינוי מחיר (7D) -10.43%

BitBean ($BITB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $BITB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $BITBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $BITB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitBean ($BITB) מידע שוק

שווי שוק $ 7.24K$ 7.24K $ 7.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.24K$ 7.24K $ 7.24K אספקת מחזור 973.94M 973.94M 973.94M אספקה כוללת 973,938,229.942881 973,938,229.942881 973,938,229.942881

שווי השוק הנוכחי של BitBean הוא $ 7.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $BITB הוא 973.94M, עם היצע כולל של 973938229.942881. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.24K.