BISO (BISO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.269004$ 0.269004 $ 0.269004 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -2.20% שינוי מחיר (7D) +12.09% שינוי מחיר (7D) +12.09%

BISO (BISO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BISO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BISOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.269004, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BISO השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -2.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BISO (BISO) מידע שוק

שווי שוק $ 56.73K$ 56.73K $ 56.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.73K$ 56.73K $ 56.73K אספקת מחזור 210.00M 210.00M 210.00M אספקה כוללת 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BISO הוא $ 56.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BISO הוא 210.00M, עם היצע כולל של 210000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.73K.