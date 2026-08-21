Bird Dog on SOL מחיר היום

מחיר Bird Dog on SOL (BIRDDOG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BIRDDOG ל USD הוא $ 0 לכל BIRDDOG.

Bird Dog on SOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 107,116, עם היצע במחזור של 999.17M BIRDDOG. ב‑24 השעות האחרונות, BIRDDOG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01784183, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BIRDDOG נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו +16.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 388.96.

Bird Dog on SOL (BIRDDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 107.12K$ 107.12K $ 107.12K נפח (24 שעות) $ 388.96$ 388.96 $ 388.96 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 107.12K$ 107.12K $ 107.12K אספקת מחזור 999.17M 999.17M 999.17M אספקה כוללת 999,166,095.5333415 999,166,095.5333415 999,166,095.5333415

שווי השוק הנוכחי של Bird Dog on SOL הוא $ 107.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 388.96. ההיצע במחזור של BIRDDOG הוא 999.17M, עם היצע כולל של 999166095.5333415. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 107.12K.