Bird Dog on Base (BIRDDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00540852
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.70%
שינוי מחיר (1D) -6.22%
שינוי מחיר (7D) -4.34%

Bird Dog on Base (BIRDDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIRDDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIRDDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00540852, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIRDDOG השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -6.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bird Dog on Base (BIRDDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 111.63K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 111.63K
אספקת מחזור 1.00B
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bird Dog on Base הוא $ 111.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIRDDOG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.63K.