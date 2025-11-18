BiomeAI מחיר היום

מחיר BiomeAI (BIOMEAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.0218485, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BIOMEAI ל USD הוא $ 0.0218485 לכל BIOMEAI.

BiomeAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 128,974, עם היצע במחזור של 5.90M BIOMEAI. ב‑24 השעות האחרונות, BIOMEAI סחר בין $ 0.0218485 (נמוך) ל $ 0.0218485 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.394381, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02134151.

ביצועים לטווח קצר, BIOMEAI נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -22.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BiomeAI (BIOMEAI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של BiomeAI הוא $ 128.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIOMEAI הוא 5.90M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.49K.