BioLLM מחיר היום

מחיר BioLLM (BIOLLM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 41.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BIOLLM ל USD הוא $ 0 לכל BIOLLM.

BioLLM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 374,570, עם היצע במחזור של 999.95M BIOLLM. ב‑24 השעות האחרונות, BIOLLM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00242599, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BIOLLM נע ב +0.15% בשעה האחרונה ו +82.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.87K.

BioLLM (BIOLLM) מידע שוק

שווי שוק $ 374.57K$ 374.57K $ 374.57K נפח (24 שעות) $ 15.87K$ 15.87K $ 15.87K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 374.57K$ 374.57K $ 374.57K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,946,625.231085 999,946,625.231085 999,946,625.231085

שווי השוק הנוכחי של BioLLM הוא $ 374.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.87K. ההיצע במחזור של BIOLLM הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999946625.231085. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 374.57K.