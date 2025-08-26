Binemon (BIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0469399$ 0.0469399 $ 0.0469399 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -1.75% שינוי מחיר (7D) +120.48% שינוי מחיר (7D) +120.48%

Binemon (BIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0469399, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIN השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -1.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+120.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Binemon (BIN) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 12.55$ 12.55 $ 12.55 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 262.16K$ 262.16K $ 262.16K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 999,000,000.0 999,000,000.0 999,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Binemon הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.55. ההיצע במחזור של BIN הוא 0.00, עם היצע כולל של 999000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 262.16K.