Bincentive (BCNT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00104096 $ 0.00104096 $ 0.00104096 24 שעות נמוך $ 0.00108632 $ 0.00108632 $ 0.00108632 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00104096$ 0.00104096 $ 0.00104096 גבוה 24 שעות $ 0.00108632$ 0.00108632 $ 0.00108632 שיא כל הזמנים $ 0.164582$ 0.164582 $ 0.164582 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.55% שינוי מחיר (1D) -0.22% שינוי מחיר (7D) +1.21% שינוי מחיר (7D) +1.21%

Bincentive (BCNT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00106538. במהלך 24 השעות האחרונות, BCNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00104096 לבין שיא של $ 0.00108632, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.164582, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCNT השתנה ב -0.55% במהלך השעה האחרונה, -0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bincentive (BCNT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 62.23$ 62.23 $ 62.23 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bincentive הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.23. ההיצע במחזור של BCNT הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.06M.