BinaryDAO סֵמֶל

BinaryDAO מחיר (BYTE)

לא רשום

1 BYTE ל USDמחיר חי:

$0.074696
$0.074696
0.00%1D
USD
BinaryDAO (BYTE) טבלת מחירים חיה
BinaryDAO (BYTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.074689
$ 0.074689
24 שעות נמוך
$ 0.074738
$ 0.074738
גבוה 24 שעות

$ 0.074689
$ 0.074689

$ 0.074738
$ 0.074738

$ 3.81
$ 3.81

$ 0.073174
$ 0.073174

--

-0.04%

-2.88%

-2.88%

BinaryDAO (BYTE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.074696. במהלך 24 השעות האחרונות, BYTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.074689 לבין שיא של $ 0.074738, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BYTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.073174.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BYTE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BinaryDAO (BYTE) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00

$ 1.37
$ 1.37

$ 239.22K
$ 239.22K

0.00
0.00

3,202,616.0
3,202,616.0

שווי השוק הנוכחי של BinaryDAO הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.37. ההיצע במחזור של BYTE הוא 0.00, עם היצע כולל של 3202616.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 239.22K.

BinaryDAO (BYTE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BinaryDAOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBinaryDAO ל USDהיה . $ -0.0037128617.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBinaryDAO ל USDהיה $ -0.0036239959.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BinaryDAOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.04%
30 ימים$ -0.0037128617-4.97%
60 ימים$ -0.0036239959-4.85%
90 ימים$ 0--

מה זהBinaryDAO (BYTE)

BinaryDAO is a new DeFi primitive that helps users gain exposure in DeFi yield and deals through it’s native BYTE token, and create exponential value and unmatched upside for BYTE token holders. It achieves this by putting its treasury to work and generate return through liquidity providing, partnering and investing in early-stage projects. BinaryDAO is a Yield DAO, where we grow treasury by investing and providing liquidity in the Metis ecosystem and also offer users the ability to mint BYTE tokens by locking up stablecoins. By staking BYTE, you gain access to the amazing yield generation our team of experts are constantly optimising and managing.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BinaryDAO (BYTE) משאב

האתר הרשמי

BinaryDAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BinaryDAO (BYTE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BinaryDAO (BYTE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BinaryDAO.

בדוק את BinaryDAO תחזית המחיר עכשיו‏!

BYTE למטבעות מקומיים

BinaryDAO (BYTE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BinaryDAO (BYTE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BYTE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BinaryDAO (BYTE)

כמה שווה BinaryDAO (BYTE) היום?
החי BYTEהמחיר ב USD הוא 0.074696 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BYTE ל USD?
המחיר הנוכחי של BYTE ל USD הוא $ 0.074696. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BinaryDAO?
שווי השוק של BYTE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BYTE?
ההיצע במחזור של BYTE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BYTE?
‏‏BYTE השיג מחיר שיא (ATH) של 3.81 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BYTE?
BYTE ‏‏רשם מחירATL של 0.073174 USD.
מהו נפח המסחר של BYTE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BYTE הוא $ 1.37 USD.
האם BYTE יעלה השנה?
BYTE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BYTE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
BinaryDAO (BYTE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.