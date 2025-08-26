BinaryDAO (BYTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.074689 גבוה 24 שעות $ 0.074738 שיא כל הזמנים $ 3.81 המחיר הנמוך ביותר $ 0.073174 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.04% שינוי מחיר (7D) -2.88%

BinaryDAO (BYTE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.074696. במהלך 24 השעות האחרונות, BYTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.074689 לבין שיא של $ 0.074738, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BYTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.073174.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BYTE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BinaryDAO (BYTE) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 1.37 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 239.22K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 3,202,616.0

שווי השוק הנוכחי של BinaryDAO הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.37. ההיצע במחזור של BYTE הוא 0.00, עם היצע כולל של 3202616.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 239.22K.