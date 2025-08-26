עוד על BETH

Binance ETH staking סֵמֶל

Binance ETH staking מחיר (BETH)

לא רשום

1 BETH ל USDמחיר חי:

$4,832.48
$4,832.48$4,832.48
-3.10%1D
USD
Binance ETH staking (BETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:26:09 (UTC+8)

Binance ETH staking (BETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,730.83
$ 4,730.83$ 4,730.83
24 שעות נמוך
$ 5,050.47
$ 5,050.47$ 5,050.47
גבוה 24 שעות

$ 4,730.83
$ 4,730.83$ 4,730.83

$ 5,050.47
$ 5,050.47$ 5,050.47

$ 5,318.8
$ 5,318.8$ 5,318.8

$ 849.12
$ 849.12$ 849.12

+0.14%

-3.19%

+5.46%

+5.46%

Binance ETH staking (BETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,832.48. במהלך 24 השעות האחרונות, BETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,730.83 לבין שיא של $ 5,050.47, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,318.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 849.12.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BETH השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -3.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Binance ETH staking (BETH) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 35.27K
$ 35.27K$ 35.27K

$ 21.44M
$ 21.44M$ 21.44M

0.00
0.00 0.00

4,438.699
4,438.699 4,438.699

שווי השוק הנוכחי של Binance ETH staking הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 35.27K. ההיצע במחזור של BETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 4438.699. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.44M.

Binance ETH staking (BETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Binance ETH stakingל USDהיה $ -159.62276913985.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBinance ETH staking ל USDהיה . $ +945.6477147840.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBinance ETH staking ל USDהיה $ +4,023.2184017600.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Binance ETH stakingל USDהיה $ +2,022.247623963046.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -159.62276913985-3.19%
30 ימים$ +945.6477147840+19.57%
60 ימים$ +4,023.2184017600+83.25%
90 ימים$ +2,022.247623963046+71.96%

מה זהBinance ETH staking (BETH)

BETH is a tokenized asset representing Binance user's staked ETH at a 1:1 ratio, with Binance distributing staking benefits in the form of BETH on a daily basis. During the lock-up period, which may take 2 years or even longer, users will not be able to redeem their ETH. As such, Binance have launched the BETH/ETH trading pair as our solution to this liquidity problem. When ETH 2.0 goes live, users will be able to swap their ETH back based on their BETH holdings.

Binance ETH staking (BETH) משאב

האתר הרשמי

Binance ETH stakingתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Binance ETH staking (BETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Binance ETH staking (BETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Binance ETH staking.

בדוק את Binance ETH staking תחזית המחיר עכשיו‏!

BETH למטבעות מקומיים

Binance ETH staking (BETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Binance ETH staking (BETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Binance ETH staking (BETH)

כמה שווה Binance ETH staking (BETH) היום?
החי BETHהמחיר ב USD הוא 4,832.48 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BETH ל USD?
המחיר הנוכחי של BETH ל USD הוא $ 4,832.48. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Binance ETH staking?
שווי השוק של BETH הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BETH?
ההיצע במחזור של BETH הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BETH?
‏‏BETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,318.8 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BETH?
BETH ‏‏רשם מחירATL של 849.12 USD.
מהו נפח המסחר של BETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BETH הוא $ 35.27K USD.
האם BETH יעלה השנה?
BETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:26:09 (UTC+8)

Binance ETH staking (BETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

