Binance ETH staking (BETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,730.83 $ 4,730.83 $ 4,730.83 24 שעות נמוך $ 5,050.47 $ 5,050.47 $ 5,050.47 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,730.83$ 4,730.83 $ 4,730.83 גבוה 24 שעות $ 5,050.47$ 5,050.47 $ 5,050.47 שיא כל הזמנים $ 5,318.8$ 5,318.8 $ 5,318.8 המחיר הנמוך ביותר $ 849.12$ 849.12 $ 849.12 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -3.19% שינוי מחיר (7D) +5.46% שינוי מחיר (7D) +5.46%

Binance ETH staking (BETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,832.48. במהלך 24 השעות האחרונות, BETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,730.83 לבין שיא של $ 5,050.47, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,318.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 849.12.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BETH השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -3.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Binance ETH staking (BETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 35.27K$ 35.27K $ 35.27K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.44M$ 21.44M $ 21.44M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 4,438.699 4,438.699 4,438.699

שווי השוק הנוכחי של Binance ETH staking הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 35.27K. ההיצע במחזור של BETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 4438.699. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.44M.