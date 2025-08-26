עוד על BILL

Bill the Bear סֵמֶל

Bill the Bear מחיר (BILL)

לא רשום

1 BILL ל USDמחיר חי:

--
----
-8.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Bill the Bear (BILL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:53:01 (UTC+8)

Bill the Bear (BILL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.01%

-8.18%

+1.24%

+1.24%

Bill the Bear (BILL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BILL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BILLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BILL השתנה ב +1.01% במהלך השעה האחרונה, -8.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bill the Bear (BILL) מידע שוק

$ 29.80K
$ 29.80K$ 29.80K

--
----

$ 29.80K
$ 29.80K$ 29.80K

888.89B
888.89B 888.89B

888,887,628,275.0
888,887,628,275.0 888,887,628,275.0

שווי השוק הנוכחי של Bill the Bear הוא $ 29.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BILL הוא 888.89B, עם היצע כולל של 888887628275.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.80K.

Bill the Bear (BILL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bill the Bearל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBill the Bear ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBill the Bear ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bill the Bearל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.18%
30 ימים$ 0-2.24%
60 ימים$ 0+30.66%
90 ימים$ 0--

מה זהBill the Bear (BILL)

MEET BILL THE BEAR! Bill is your favorite internet bestie! He got lost at a young age and ended up being raised by a peculiar set of parents. Join him as he looks to make frens on his journey exploring the internet. HOW DID BILL BECOME SUCH A VIRAL SENSATION? Bill is one of the most relatable and loveable bears on the internet. He loves to document his journey in discovering different pockets of the internet and applying his newly learned lessons to his every day life! HOW CAN I BECOME BESTIES WITH BILL? Bill loves to hang out with all of his besties in a variety of different social media rooms. You can find all of his socials from X (twitter) to TG on this website. He is also working on launching other social media accounts over the next month.

Bill the Bear (BILL) משאב

האתר הרשמי

Bill the Bearתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bill the Bear (BILL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bill the Bear (BILL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bill the Bear.

בדוק את Bill the Bear תחזית המחיר עכשיו‏!

BILL למטבעות מקומיים

Bill the Bear (BILL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bill the Bear (BILL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BILL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bill the Bear (BILL)

כמה שווה Bill the Bear (BILL) היום?
החי BILLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BILL ל USD?
המחיר הנוכחי של BILL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bill the Bear?
שווי השוק של BILL הוא $ 29.80K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BILL?
ההיצע במחזור של BILL הוא 888.89B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BILL?
‏‏BILL השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BILL?
BILL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BILL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BILL הוא -- USD.
האם BILL יעלה השנה?
BILL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BILL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:53:01 (UTC+8)

