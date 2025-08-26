BiJiRi (BJR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00846723 $ 0.00846723 $ 0.00846723 24 שעות נמוך $ 0.01047659 $ 0.01047659 $ 0.01047659 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00846723$ 0.00846723 $ 0.00846723 גבוה 24 שעות $ 0.01047659$ 0.01047659 $ 0.01047659 שיא כל הזמנים $ 0.066318$ 0.066318 $ 0.066318 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00846723$ 0.00846723 $ 0.00846723 שינוי מחיר (שעה אחת) -5.67% שינוי מחיר (1D) -15.82% שינוי מחיר (7D) -27.32% שינוי מחיר (7D) -27.32%

BiJiRi (BJR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00881052. במהלך 24 השעות האחרונות, BJR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00846723 לבין שיא של $ 0.01047659, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BJRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.066318, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00846723.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BJR השתנה ב -5.67% במהלך השעה האחרונה, -15.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BiJiRi (BJR) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 290.72K$ 290.72K $ 290.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.37M$ 32.37M $ 32.37M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 3,400,000,000.0 3,400,000,000.0 3,400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BiJiRi הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 290.72K. ההיצע במחזור של BJR הוא 0.00, עם היצע כולל של 3400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.37M.