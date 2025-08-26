עוד על BIGFOOT

Bigfoot Vlogs סֵמֶל

Bigfoot Vlogs מחיר (BIGFOOT)

לא רשום

1 BIGFOOT ל USDמחיר חי:

--
----
-11.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) טבלת מחירים חיה
Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.92%

-11.14%

-3.85%

-3.85%

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIGFOOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIGFOOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIGFOOT השתנה ב +0.92% במהלך השעה האחרונה, -11.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) מידע שוק

$ 35.41K
$ 35.41K$ 35.41K

--
----

$ 35.41K
$ 35.41K$ 35.41K

989.20M
989.20M 989.20M

989,202,382.358124
989,202,382.358124 989,202,382.358124

שווי השוק הנוכחי של Bigfoot Vlogs הוא $ 35.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIGFOOT הוא 989.20M, עם היצע כולל של 989202382.358124. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.41K.

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bigfoot Vlogsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBigfoot Vlogs ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBigfoot Vlogs ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bigfoot Vlogsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.14%
30 ימים$ 0-22.91%
60 ימים$ 0-74.05%
90 ימים$ 0--

מה זהBigfoot Vlogs (BIGFOOT)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) משאב

האתר הרשמי

Bigfoot Vlogsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bigfoot Vlogs.

בדוק את Bigfoot Vlogs תחזית המחיר עכשיו‏!

BIGFOOT למטבעות מקומיים

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIGFOOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bigfoot Vlogs (BIGFOOT)

כמה שווה Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) היום?
החי BIGFOOTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIGFOOT ל USD?
המחיר הנוכחי של BIGFOOT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bigfoot Vlogs?
שווי השוק של BIGFOOT הוא $ 35.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIGFOOT?
ההיצע במחזור של BIGFOOT הוא 989.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIGFOOT?
‏‏BIGFOOT השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIGFOOT?
BIGFOOT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BIGFOOT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIGFOOT הוא -- USD.
האם BIGFOOT יעלה השנה?
BIGFOOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIGFOOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
