BIG JIM (BIGJIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -6.29% שינוי מחיר (7D) -6.29%

BIG JIM (BIGJIM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIGJIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIGJIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIGJIM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BIG JIM (BIGJIM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של BIG JIM הוא $ 8.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIGJIM הוא 988.56B, עם היצע כולל של 988564840778.6077. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.73K.