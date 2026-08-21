BIG Indie Games מחיר היום

מחיר BIG Indie Games (BIG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00371726, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BIG ל USD הוא $ 0.00371726 לכל BIG.

BIG Indie Games כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,299, עם היצע במחזור של 12.19M BIG. ב‑24 השעות האחרונות, BIG סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00484664, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0031994.

ביצועים לטווח קצר, BIG נע ב -- בשעה האחרונה ו +11.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.45K.

BIG Indie Games (BIG) מידע שוק

שווי שוק $ 45.30K$ 45.30K $ 45.30K נפח (24 שעות) $ 1.45K$ 1.45K $ 1.45K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 371.73K$ 371.73K $ 371.73K אספקת מחזור 12.19M 12.19M 12.19M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BIG Indie Games הוא $ 45.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.45K. ההיצע במחזור של BIG הוא 12.19M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 371.73K.