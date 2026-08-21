Big Eyes מחיר היום

מחיר Big Eyes (BIG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BIG ל USD הוא $ 0 לכל BIG.

Big Eyes כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,161, עם היצע במחזור של 200.00B BIG. ב‑24 השעות האחרונות, BIG סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BIG נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Big Eyes (BIG) מידע שוק

שווי שוק $ 24.16K$ 24.16K $ 24.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.16K$ 24.16K $ 24.16K אספקת מחזור 200.00B 200.00B 200.00B אספקה כוללת 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Big Eyes הוא $ 24.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIG הוא 200.00B, עם היצע כולל של 200000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.16K.